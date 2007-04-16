74-летняя мать судьи КС Станик получила землю, квартиры, авто и офисы на $12 млн.

Служба безопасности Украины получила предварительную информацию относительно получения одним из близких родственников судьи Конституционного суда Украины Сюзанны СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, по результатам проверки обращения 4 депутатов установлено, что один из близких родственников судьи, который уже давно не работает, получил земельные участки и помещения в Киеве и Ялте, а также несколько дорогих иномарок. По данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в частности, установлен факт передачи этому родственнику судьи нежилого помещения в Киеве площадью 500 квадратных метров.

По предварительным оценкам экспертов, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, общая сумма всех этих сделок составляет 12 млн. долларов.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в прошлую пятницу направил письмо председателю КСУ с просьбой способствовать выяснению обстоятельств получения участков, помещений и автомобилей неработающим родственником судьи. В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что также СБУ хотела бы получить и объяснение на этот счет от самой судьи.

Кроме того, сообщил он, о выявленных фактах поставлена в известность Генеральная прокуратура Украины, и дальнейшие действия будут осуществляться совместно с ней. Сейчас, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, идет работа относительно получения дополнительных документальных материалов, которые бы давали ответ на вопрос, от кого и на каких основаниях близкий родственник судьи получил недвижимость.

Вместе с тем, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что, по предварительным данным, передача имущества происходила на протяжении 2005, 2006 и начала 2007 годов. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “последняя «акция», по нашей информации, состоялась 27 марта” (2007 года – УНИАН).

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, С.СТАНИК якобы получила в подарок две квартиры в Киеве по адресу: Нестеровский переулок, 6.

12 апреля член “Нашей Украины”, народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ призвал С.СТАНИК через суд опровергнуть информацию о якобы получении ею взятки в виде квартир в центре Киева стоимостью 2 млн. дол.

Ссылаясь на собственные источники, Украинская правда сообщает, что "близким родственником" является 74-летняя мать Сюзанны Станик.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, С.Станик якобы получила в подарок две квартиры в Киеве по адресу: Нестеровский переулок, 6.

12 апреля член “Нашей Украины”, народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ призывал С.Станик через суд опровергнуть информацию о якобы получении ею взятки в виде квартир в центре Киева стоимостью 2 млн. дол.