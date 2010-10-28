Одесский губернатор: они хотят вернуть уличную демократию

Председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК отрицает заявления об использовании областной властью административного ресурса во время предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обнародованном сегодня заявлении Э.МАТВИЙЧУКА.

В частности, он опроверг достоверность сведений представителя Комитета «За открытую демократию» Брайана МЕФФОРДА об изготовлении в Одессе на 250 тысяч бюллетеней больше, чем необходимо для голосования на местных выборах.

«В Одессе хотят вернуть уличную демократию 2004 года и планируют провокации в день местных выборов 31 октября», - заявил губернатор.

Э.МАТВИЙЧУК также сообщил, что по факту заявления Б.МЕФФОРДА обратился в правоохранительные органы и подал протест в Министерство иностранных дел Украины.

В подтверждение своих слов о том, что в Одессе не изготовляли лишние бюллетени, Э.МАТВИЙЧУК опубликовал сканированную копию Акта приема-передачи бюллетеней в одномандатной избирательном округе по выборам Одесского городского председателя от 25 октября 2010 года о приеме Одесским горизбиркомом 729 тыс. 655 бюллетеней, отпечатанных издательством «Черноморье».

Между тем в интервью УНИАН член Одесского горизбиркома Евгений ГРИГОРЬЕВ заявил, что под этим «Актом приема-передачи бюллетеней можно увидеть подписи только трети членов избирательной комиссии, а именно 6-ти из 17-ти членов горизбиркома. Ряд членов ТИК, в том числе я, Виктор ЧЕГОДАЕВ, Татьяна АТАЯНЦ, не имеют ни малейшего представления о том, сколько изготовлено избирательных бюллетеней и где они сейчас находятся. Подчеркиваю: это неделю спустя после крайнего срока, отведенного законом на передачу бюллетеней из типографии под контроль горизбиркома».

Кроме того, добавил Е.ГРИГОРЬЕВ, «у нас, как членов территориальной избирательной комиссии, имеются обоснованные сомнения насчет наличия у издательства «Черноморье» лицензии на изготовление таких документов, как избирательные бюллетени».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, представителя Комитета «За открытую демократию» Брайан МЕФФОРД заявил, что по заказу городской территориальной избирательной комиссии в Одессе отпечатано 1 миллион избирательных бюллетеней, «что более чем на четверть миллиона превышает количество избирателей Одессы».