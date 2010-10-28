Саммит ЕС может поддержать План действий по отмене виз для Украины

Саммит Европейского Союза, который начинается сегодня в Брюсселе, может поддержать предоставление Плана действий по отмене виз для Украины.

Об этом идет речь в проекте выводов саммита, текст котрого есть в распоряжении собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе.

В документе есть отдельный пункт, посвященный саммиту ЕС-Украина, который должен состояться 22 ноября этого года.

Согласно проекту, лидеры стран – членов ЕС планируют сегодня заявить о том, что саммит с Украиной будет направлен на усиление переговоров о соглашении об ассоциации и о создании зоны свободной торговли.

«Особый упор будет сделан на поддержке процесса реформ в Украине, в частности, усилении демократических ценностей, обеспечении макроэкономической стабильности, улучшении климата бизнеса и реформировании энергетического сектора. Что касается визового диалога, саммит (ЕС-Украина – УНИАН) положит начало полноценной операционной фазе на основе Плана действий», - говорится в проекте выводов.