Жвания: «вождистские» политпроекты в Украине вымрут, как динозавры

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ, избранный недавно секретарем политической партии «Христианско-демократический союз», прогнозирует, что в 2012 году Украина избавится от "вождистских" политических проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом Д.ЖВАНИЯ заявил в интервью газете «Факты» 27 октября.

«Они вымрут, как динозавры. Таким проектам не удалось провести ни одной результативной и серьезной реформы. И то положение, в котором сейчас оказалась Украина, – во многом следствие деятельности во власти как раз лидерских, «брендовых» политических проектов. Все эти партии, которые создавались под одного конкретного человека, оказались по сути, "однодневками", – сказал Д.ЖВАНИЯ. При этом он добавил, что сегодня настало время развития идеологических политических сил.

В то же время, комментируя свое избрание на должность секретаря ХДС депутат отметил, что «эта должность предусматривает лишь технические, исполнительные функции. "Следовательно, я – совсем не генсек КПСС», – сказал Д.ЖВАНИЯ, подчеркнув, что в ХДС вождей не было и никогда не будет.

По словам политика, в его обязанности в должности секретаря партии входит развитие Христианско-демократического союза и подготовка партии к участию в будущих парламентских выборах. «После построения европейской, эффективной структуры я сложу полномочия секретаря партии. А затем коллегия, сссамблея, съезд будут принимать дальнейшие решения», – сказал Д.ЖВАНИЯ.