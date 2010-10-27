Симоненко: реформа для них – это путь, как залезть в карман к другому

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО выступает против приватизации предприятий теплокоммунэнерго.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН инициативу правительства приватизировать предприятия тепловой энергетики.

«Категорически я выступаю против того, чтобы приватизировались эти предприятия. Коммунальное предприятие – это колоссальный инструмент территориальной общины для того, чтобы мы могли сегодня помогать нашим людям: подробно разобраться в тарифной политике, подробно разобраться в расходах, в себестоимости отпускаемых услуг. Я считаю, что это должно быть коммунальной собственностью, и городские советы должны на это влиять», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Он подчеркнул, что приватизация предприятий теплокоммунэнерго непременно приведет к подорожанию коммунальных услуг.

«Как только это попадает в частные руки, я вас заверяю, будет провозглашаться, что для того, чтобы провести реформы, необходимо повышение тарифов. Слово реформы и тарифы – это у них одно и то же. Реформа для них – это путь, как залезть в карман к другому», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Харьковского обкома КПУ, кандидат на должность Харьковского городского председателя от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ отметила, что будет приветствовать приход частного инвестора в систему ЖКХ только при условии его намерения реально оптимизировать систему теплоснабжения.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявлял, что Кабинет министров Украины в ближайшее время начнет подготовку предприятий тепловой энергетики к приватизации.