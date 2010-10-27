ДУСя купила три джипа «скорой помощи» за 4,5 миллионов гривен

Государственное управление делами закупило три автомобиля "Тойота Секвойя" в комплектации "скорая помощь" (стоимость одной машины составляет 129 896 евро или 1,429 млн. грн.)

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 238 от 27 октября 2010 года).

"Эти три авто предназначены для больницы в Феофании", - сообщил глава ГУД Андрей КРАВЕЦ.

По его словам, в настоящее время не планируется возвращать "скорую" в президентский кортеж.

Как сообщал УНИАН, машина "скорой помощи" была исключена из состава президентского кортежа после аварии в апреле 2010 года на Харьковской площади Киева, в результате которой погиб таксист Алексей Чижиков, а двое его пассажиров получили серьезные травмы.

До этого случая президентский кортеж сопровождала скорая помощь "Фольксваген Транспортер", которая может развить максимальную скорость на уровне 150 км/ч. Водитель скорой помощи, которого назвали виновником ДТП, назвал недостаточную скорость автомобиля главной причиной аварии.

"Тойота Секвойя" способна развивать скорость до 175 км/ч.