Винский предлагает за низкие зарплаты тащить в суд

Идея ввести административную ответственность для наемных работников за неинформирование контролирующих органов о получении зарплаты «в конвертах» возможна лишь как временная мера, и только при осуществлении системной пенсионной и зарплатной реформ. В этом убежден лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский.

Комментируя соответствующую позицию первого заместителя председателя ДНАУ Виктора Шейбута, Винский заявил: «К вопросу трудоустройства причастны по крайней мере две человека - работодатель и работник, который устраивается на работу. Потому нужно разработать систему мероприятий административного и экономического характера, которая в одинаковой степени будет влиять на обоих», - отметил Винский.

По мнению лидера партии «Народна влада», заработную плату загоняет в тень, в частности, нынешний уровень социальных платежей и налогов, что составляет 54 копейки с каждой заработанной гривни.

Политик убежден, что для решения проблемы выведения заработной платы из «тени» следует начать с параллельного проведения пенсионной реформы и реформы оплаты труда с целью стимулирования более высоких легальных доходов наемных работников.

«Говорят, зарплата сейчас в тени. Но не вся зарплата, потому что минимальные 870 гривен работодатели вынуждены таки платить официально! Другое дело, что по крайней мере еще столько же они платят работнику в конверте. А вот если бы минимальную зарплату поднять до реальных полутора тысяч гривен, ее «тенезация» сразу же существенно бы уменьшилась», - убежден Иосиф Винский.

Иосиф Винский также отметил, что одновременно с повышеним размера минимальной зарплаты следует внедрить уголовную ответственность за низкий уровень оплаты труда, а также урегулировать вопрос почасовой оплаты труда.

При этом, по мнению политика, уровень минимальной заработной платы у разных категорий работников должен отличаться в зависимости от образовательно-квалификационных требований к наемному работнику. «Будет неправильно, когда инженер получает ту же минимальную зарплату, что и уборщица. Потому у него должна быть другая тарифная сетка», - объяснил И.Винский.

Лидер евросоциалистов отметил, что лишь в случае, если логика системных мероприятий будет направлена на выведение заработной платы из тени и отмену выплат «в конвертах», то тогда мера, предлагаемая налоговиками, вполне возможна – но лишь на короткий промежуток времени».

Винский убежден, что без системных реформ инициатива налоговиков о внедрении админответственности работников за несообщение о «теневой» зарплате будет таким же сознательным сужением темы, как и намерение поднять пенсионный возраст без проведения пенсионной реформы.

Как сообщали СМИ, в прошлую пятницу на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы и наполнения Пенсионного фонда первый заместитель председателя ДНАУ Виктор Шейбут предложил внедрить административную, финансовую и уголовную ответственность для работодателя за нарушение действующего законодательства при трудоустройстве работников и выполнение работ такими работниками, а также для работника – административную ответственность за несообщение об этом в государственные органы.