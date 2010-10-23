Тимошенко требует возбудить дело за незаконное печатание бюллетеней

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело по факту незаконного печатания в Харькове избирательных бюллетеней.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она сказала в Луцке: "Я требую от Президента государства срочно через своих прокуроров возбудить уголовное дело и взять на себя персональную ответственность за то, что он покрывает печатание фальшивых бюллетеней, фальшивых протоколов и, по сути дела, превратил демократию в нашем государстве в профанацию, абсурд и неправду".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня в 7 часом утра в харьковский штаб партии "Батьківщина" позвонил по телефону работник полиграфического предприятия "Фолио Плюс" и сообщил о том, что в типографии без государственного заказа печатаются фальшивые бюллетени для голосования на местных выборах.

"Этот человек сообщил, что полным ходом эта типография печатает фальшивые бюллетени, то есть второй дубль, дополнительный пакет бюллетеней, которые будут заполняться отдельно, комплектоваться урны будут отдельно и, как следствие, будут предварительно выписываться протоколы на базе этих фальшивых бюллетеней", - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что представители харьковского штаба "Батьківщини" выехали в типографию и действительно нашли фальшивые бюллетени. "Они изъяли то, что смогли изъять, как порезанные, так и непорезанные бюллетени, напечатанные на больших листах, и уже понятно, что типография "Фолио Плюс" не имела официального подряда на печатание бюллетеней", - добавила лидер партии.

Она подчеркнула, что информация о незаконном печатании бюллетеней в Харькове будет передана международным и внутренним наблюдателям за выборами. "Сегодня эта информация будет доведена до всех международных информационных агентств, до всех институтов - и Совета Европы, и Европейского Союза, потому что после таких "сенсаций" относительно этих выборов, их нельзя будет считать состоявшимися честно, прозрачно, без подделки, на открытой основе", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.