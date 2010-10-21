Янукович обнадежил Миттала: компромисс еще можно найти
Президент встретился с двумя магнатами
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с руководителями больших металлургических компаний - генеральным директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ и председателем правления «АрселорМиттал» Лакшми МИТТАЛОМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время встречи с руководителем корейской компании Posco Президент отметил, что очень заинтересован в продолжении позитивного диалога Украины и Кореи и его наполнении конкретным содержанием.
«Интеграция в мировое экономическое пространство нуждается в создании такого делового климата, который бы способствовал привлечению инвестиций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Президент выразил уверенность, что реформы, которые сейчас реализуются в Украине, будут работать на создание комфортных условий ведения бизнеса в нашем государстве.
С руководителем «АрселорМиттал» глава государства обсудил урегулирование ситуации, связанной с выполнением инвестиционных обязательств.
«Считаю, у нас есть возможность обсудить эти вопросы и найти компромисс», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.