Янукович обнадежил Миттала: компромисс еще можно найти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с руководителями больших металлургических компаний - генеральным директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ и председателем правления «АрселорМиттал» Лакшми МИТТАЛОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи с руководителем корейской компании Posco Президент отметил, что очень заинтересован в продолжении позитивного диалога Украины и Кореи и его наполнении конкретным содержанием.

«Интеграция в мировое экономическое пространство нуждается в создании такого делового климата, который бы способствовал привлечению инвестиций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент выразил уверенность, что реформы, которые сейчас реализуются в Украине, будут работать на создание комфортных условий ведения бизнеса в нашем государстве.

С руководителем «АрселорМиттал» глава государства обсудил урегулирование ситуации, связанной с выполнением инвестиционных обязательств.

«Считаю, у нас есть возможность обсудить эти вопросы и найти компромисс», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.