Эксперт предрекает регионалам на Галичине судьбу полумаргиналов

Действия львовского штаба Партии регионов могут отрицательно повлиять на ее результаты в ходе голосования 31 октября.

Такое мнение выразил в комментарии УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя ситуацию во Львове с формированием участковых избирательных комиссий.

В частности, эксперт отметил, что сегодня в области многие политические силы обвиняют Партию регионов в махинациях во время формирования комиссий с целью блокирования вхождения в их состав большинства популярных на Галичине партий. А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что это может ударить, в первую очередь, по самой Парии регионов, поскольку избиратели, которые были разочарованы в национал-демократических партиях из-за их постоянных противоречий, все-таки пойдут голосовать за них в знак протеста против угрозы фальсификаций.

«Ручное» формирование состава УИК приведет к обратному эффекту – избиратели получат сигнал относительно готовности власти осуществлять махинации в процессе подсчета голосов. Таким образом, протестный избиратель, которому надоела грызня национал-демократических партий, напротив, получает усиление мотивации, и явка на выборах обещает быть высокой. «Разве это нужно Партии регионов на Галичине?», - отметил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, Партия регионов должна была бы действовать иначе, пытаясь максимально снизить явку избирателя.

«Регионалы на Галичине еще достаточно долгое время будут оставаться полумаргиналами. Рейтинг ПР - это традиционный рейтинг власти. Поэтому с точки зрения технологий, для Партии регионов важно было бы способствовать максимальному снижению явки. Тогда как попытки манипуляции с подсчетом голосов способствуют консолидации избирателей. То есть, такие действия со стороны руководителя областной ячейки Партии регионов Петра ПИСАРЧУКА полностью нивелируют усилия по налаживанию конструктивного диалога с избирателем, которые прилагал губернатор-регионал Василий ГОРБАЛЬ», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщалось, сегодня ночью Львовский окружной административный суд оставил в силе решение относительно формирования участковых избирательных комиссий.

Ранее большинство национал-демократических сил города и городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ обвинили областную ячейку Партии регионов в формировании участковых комиссий исключительно под «регионы».