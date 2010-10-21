Наместник Лавры заявил, что для него позор сидеть рядом с Яворивским

Наместник Киево-Печерской лавры, архиепископ Украинской православной церкви Московского патриархата владыка Павел (ЛЕБЕДЬ) отказался прийти на ток-шоу “Киевский форум” из-за присутствия там народного депутата от фракции БЮТ Владимира ЯВОРИВСКОГО.

Об этом владыка ПАВЕЛ заявил во время телефонной связи со студией. Эфир был посвящен ситуации вокруг музеев в Киево-Печерской лавре.

“Я сегодня не пришел только из-за него, поскольку я знаю его деятельность в начале 2000-х годов и считаю, что мне стыдно сидеть с таким человеком”, - сказал священнослужитель.

Владыка ПАВЕЛ также отметил, что “именно В.ЯВОРИВСКИЙ был инициатором решения о переносе музеев из Киево-Печерской лавры в Мистецький Арсенал”.

В свою очередь депутат В.ЯВОРИВСКИЙ зачитал обращение владыки Павла к премьер-министру Украины, где тот просит выселить с территории Лавры все музеи.

“У меня есть документ, подписанный ПАВЛОМ, обращение к премьер-министру. Он пишет, что “сегодня эти храмы паразитически используются музейными заведениями Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника”, - процитирвал депутат.

Кроме того, В.ЯВОРИВСКИЙ фактически обвинил духовенство Лавры в неэффективном использовании государственных средств. По информации народного депутата со ссылкой на отчет Счетной палаты Украины, в 2007-2009 годах 87 миллионов гривен были переданы монастырю. При этом депутат заметил, что за эти средства “не введен ни один объект”.

Напомним, 15 июля 2010 года Киевсовет принял решение “О даче согласия на бесплатную передачу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность”, в соответствии с которым на его территории должны остаться три музея коммунальной собственности: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, а еще три музея и около 30 творческих мастерских подлежат выселению.

12 октября Кабмин создал рабочую группу по вопросам выселения с территории Лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с ее основной деятельностью.

Согласно последнему заявлению председателя Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) протоиерея Георгия (КОВАЛЕНКО), Украинская православная церковь (Московского патриархата) считает, что на территории Киево-Печерской лавры должны находиться только музеи религиозной направленности.