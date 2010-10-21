Тимошенко сегодня - в Харьковской области

Запланирована пресс-конференция

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Харьковской области. Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО. Программой поездки предусмотрено общение Ю.ТИМОШЕНКО с трудовым коллективом комбината "Салтовский", а также с коллегами исчезнувшего журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Предусматривается, что лидер "Батьківщини" даст интервью телекомпаниям "Харьковские новости" и АТН. Программой поездки также запланирована пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО для местных средств массовой информации.

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