Тимошенко сегодня - в Харьковской области

11:23, 21 октября 2010
Политика
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Запланирована пресс-конференция

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Харьковской области.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Программой поездки предусмотрено общение Ю.ТИМОШЕНКО с трудовым коллективом комбината "Салтовский", а также с коллегами исчезнувшего журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Предусматривается, что лидер "Батьківщини" даст интервью телекомпаниям "Харьковские новости" и АТН.

Программой поездки также запланирована пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО для местных средств массовой информации.

 

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