Тимошенко сегодня - в Харьковской области
11:23, 21 октября 2010Политика
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Запланирована пресс-конференция
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Харьковской области.
Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
Программой поездки предусмотрено общение Ю.ТИМОШЕНКО с трудовым коллективом комбината "Салтовский", а также с коллегами исчезнувшего журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.
Предусматривается, что лидер "Батьківщини" даст интервью телекомпаниям "Харьковские новости" и АТН.
Программой поездки также запланирована пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО для местных средств массовой информации.
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