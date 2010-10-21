Посольство Украины в Чехии отреклось от Данилишина

00:45, 21 октября 2010
Политика
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"В графике такой фамилии нет"

Богдан Данилишин
Посольство Украины в Чехии отрицает, что Богдан Данилишин посещал его на этой неделе, сказал Радио Свобода спикер посольства Андрей Моторный.

«Я не имею информации о посещениях господином Данилишиным посольства. В рабочем графике встреч в посольстве или консульском отделе Посольства ни его фамилии, ни фамилий лиц, которые бы его официально представляли, нет», – заявил он.

Также спикер добавил, что ему ничего не известно о факте задержания полицией Чехии Богдана Данилишина вблизи Посольства Украины на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, адвокат экс-министра, задержанного в Праге в понедельник, Степан Украинец заявил, что его подзащитный добровольно приехал из Германии на встречу с представителями украинской прокуратуры в посольстве Украины в Чехии.

По словам адвоката, который лично заходил с Данилишиным в посольство и наблюдал задержание, украинские следователи силой вывели Данилишина из  здания посольства и сразу за воротами передали его представителям криминальной полиции Чехии.

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