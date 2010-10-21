Посольство Украины в Чехии отреклось от Данилишина
"В графике такой фамилии нет"
|Богдан Данилишин
«Я не имею информации о посещениях господином Данилишиным посольства. В рабочем графике встреч в посольстве или консульском отделе Посольства ни его фамилии, ни фамилий лиц, которые бы его официально представляли, нет», – заявил он.
Также спикер добавил, что ему ничего не известно о факте задержания полицией Чехии Богдана Данилишина вблизи Посольства Украины на этой неделе.
Как сообщал УНИАН, адвокат экс-министра, задержанного в Праге в понедельник, Степан Украинец заявил, что его подзащитный добровольно приехал из Германии на встречу с представителями украинской прокуратуры в посольстве Украины в Чехии.
По словам адвоката, который лично заходил с Данилишиным в посольство и наблюдал задержание, украинские следователи силой вывели Данилишина из здания посольства и сразу за воротами передали его представителям криминальной полиции Чехии.