Посольство Украины в Чехии отреклось от Данилишина

Посольство Украины в Чехии отрицает, что Богдан Данилишин посещал его на этой неделе, сказал Радио Свобода спикер посольства Андрей Моторный.

«Я не имею информации о посещениях господином Данилишиным посольства. В рабочем графике встреч в посольстве или консульском отделе Посольства ни его фамилии, ни фамилий лиц, которые бы его официально представляли, нет», – заявил он.

Также спикер добавил, что ему ничего не известно о факте задержания полицией Чехии Богдана Данилишина вблизи Посольства Украины на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, адвокат экс-министра, задержанного в Праге в понедельник, Степан Украинец заявил, что его подзащитный добровольно приехал из Германии на встречу с представителями украинской прокуратуры в посольстве Украины в Чехии.

По словам адвоката, который лично заходил с Данилишиным в посольство и наблюдал задержание, украинские следователи силой вывели Данилишина из здания посольства и сразу за воротами передали его представителям криминальной полиции Чехии.