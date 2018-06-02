Данилишина никто не ловил, он сам встретился с украинскими следователями

Адвокат Богдана Данилишина Степан Украинец заявляет, что экс-министр экономики сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в посольстве Украины в Чехии, где и был задержан. Об этом г-н Украинец рассказал в интервью УНИАН.

При каких обстоятельствах произошло задержание Данилишина в Праге? В Генпрокуратуре заявили, что это случилось после его обращения в лечебное учреждение, где он якобы «засветился».

Я хочу категорически опровергнуть эту информацию, поскольку все происходило у нас, адвокатов, на глазах. Когда мы с Богданом Михайловичем зашли в Праге в посольство Украины, следователи Генеральной прокуратуры, которые приехали в Чехию, задержали его прямо в посольстве, вручили постановление о возбуждении уголовного дела и допросили.

То есть, его задержали в посольстве Украины в Праге?

Да.

И он сам туда пришел? Выходит, он фактически сдался?

Богдан Михайлович сам изъявил желание встретиться со следователями прокуратуры. Он пришел в посольство в сопровождении адвокатов.

Дело в том, что Богдан Михайлович, еще находясь в Украине, не раз ходил на допросы в качестве свидетеля, и в отношении него не было избрано никаких мер пресечения, в том числе подписки о невыезде. Именно поэтому он как свободный человек поехал на лечение в Германию. До этого он проходил лечение в Украине. У него обострение болезни печени, проблемы с позвоночником. Лечение в Украине не дало желаемого результата, поэтому он поехал на лечение в Германию. Кстати, мы предоставили украинским следователям документы, подтверждающие необходимость лечения и факт его проведения.

А что он делал в Праге? Он пытался скрываться?

Ни в коем случае. На момент возбуждения дела он уже находился в Германии.

Его местонахождение было известно, ему звонили журналисты одной из газет, и если у кого-то было бы желание его найти, то это можно было сделать.

После лечения в Германии, убедившись, что он на самом деле в розыске, Богдан Михайлович пожелал встретиться с правоохранительными органами Украины. С их стороны было желание встретиться в одной из стран ЕС. Была выбрана Чехия, а именно посольство Украины в Чехии. Мы как адвокаты доставили его из Германии в Прагу.

То есть это не результат работы Интерпола и полиции Чехии?

Абсолютно нет. Подобная информация не соответствует действительности. Он приехал абсолютно добровольно, но почему-то прокуратура выставила все так, будто он скрывался и его поймали.

Как происходило задержание в посольстве?

Там следователи украинской прокуратуры предъявили ему определенные документы, однако не предоставили ни одного реального доказательства, которое могло бы выдержать юридическую критику. Не составляя протокола о задержании, они в принудительном порядке вывели Данилишина из посольства и передали в руки чешской полиции. То есть, гражданина Украины в помещении посольства Украины в Чешской Республике вывели и передали чешской полиции.

Когда это было?

В понедельник 18 октября во второй половине дня.

Однако посольство Украины в Чехии вроде бы опровергает информацию, что на этой неделе Данилишин был в посольстве.

Да опровергает, но я думаю, что мы докажем это – ведь действительно все было так. Вы же понимаете, в посольстве работают люди, которые не могут пойти против Генпрокуратуры. Думаю, понятно, почему.

На встрече и при задержании присутствовал посол Украины?

Мы не общались с послом. Нас провел в посольство сотрудник посольства. Не могу назвать его должность. Он завел нас в кабинет, где сидели следователь и прокурор управления по надзору за транспортом и предприятиями оборонной промышленности.

Считаете ли вы и Данилишин законными обвинения в его адрес?

Все обвинения не могут быть законными.

На чем может строится законное обвинение? На доказательствах, полученных законным путем. Согласно Конституции доказательства, имеющиеся у следствия, получены незаконным путем. Они недостаточны. В связи с этим обвинение не может быть законным. Если следователи нарушали законодательство в посольстве в Чехии, то какие нарушения могли бы быть, если бы он вернулся в Украину!

А он рассматривает возможность просить политического убежища в Чехии?

Богдан Михайлович рассматривает этот вариант, но пока не решил, стоит ли просить убежища. Он очень хочет вернуться в Украину, но опасается, что в отношении него действия правоохранительных органов будут еще более грубыми и незаконными, чем в посольстве в Чехии.

Когда он ехал в Германию, то однозначно знал, что после прохождения лечения вернется в Украину и продолжит заниматься наукой.

Почему вы говорите, что доказательства получены незаконным путем?

Обвинение строится на определенных экспертизах. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, когда тот или иной следователь выносит постановление о назначении экспертизы, он должен ознакомить с ним подозреваемого, обвиняемого или подсудимого для того, чтобы этот человек мог задать вопросы по экспертизе и мог защищаться всеми позволенными законом способами согласно ч. 5 ст. 55 Конституции. В данном случае было грубо нарушено право на защиту. А раз это так, то обвинение не может быть законным.

Можете ли вы сказать, кто обеспечил Данилишину услуги адвоката?

У нас договор с Богданом Михайловичем. Мы не выступаем от какой-либо политической силы.

А как себя сейчас чувствует Богдан Михайлович и где он находится?

Он чувствует себя нормально. Богдан Михайлович находится в Праге в специальном учреждении, в котором содержатся лица, задержанные в связи с тем, что пребывают в международном розыске.

Он в камере?

В этом помещении есть минимально необходимые условия для жизни. Но, конечно же, они не соответствуют тем, которых заслуживает академик НАН Украины, профессор и вообще честный человек и творческая личность.

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Ранее сообщалось, что экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Следствием, по информации МВД Украины, стало якобы неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, повлекло убытки государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривен.

Юрий Дощатов