Регионалу не понравилось мясо "Жорик, хенде хох" и коктейль "Кровь москаля"

Антифашистский форум Украины обратится к правительствам европейских стран с просьбой запретить въезд лидеров партии ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Антифашистского форума Украины, народный депутат Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ.

По его словам, Антифашистский форум Украины обратится к правительствам европейских стран с просьбой запретить въезд лидеров партии «Свобода», в первую очередь – лидера партии Олега ТЯГНИБОКА. «Мы также подготовим в ближайшее время списки тех лидеров националистических движений, которые разжигают настроения нацизма, ксенофобии и антисемитизма в Украине. Этот черный список появится на нашем сайте и будет направлен в посольства стран Евросоюза», - сказал Д.ШЕНЦЕВ.

На пресс-конференции также было представлено исследование Института социологии НАН Украины «Динамика межэтнической толерантности в Украине: на примере русских, евреев, цыган (1992 – 2010 гг.) Представил доклад доктор социологических наук, профессор Николай ШУЛЬГА.

Он отметил, что за последние десять лет независимости межэтническая толерантность в Украине стремительно снижается. «Апофеозом этих процессов стал период после 2004 года, когда страна была разделена не только по политическому, но и по культурно-ценностному признаку, - заявил профессор. - Внедрение в массовое сознание «комплекса жертвы» повлекло за собой всплеск ксенофобии и резкого увеличении дистанции между этносами в Украине. Эта тенденция сохранялась все годы пребывания «оранжевой» коалиции при власти».

По словам Н.ШУЛЬГИ, наиболее высокую толерантность демонстрируют жители Юга и Востока страны – они готовы устанавливать тесный социальный контакт с представителями этих этносов, допускать их в свое ближайшее окружение. В то время как Запад, и, в особенности, Центр страны склонны сохранять достаточно большую дистанцию с другими этносами, кроме украинцев.

«Общество приблизилось к опасной черте, за которой могут последовать открытые межэтнические конфликты», - считает Н.ШУЛЬГА.

Социолог отметил, что рост национализма объясняется политическими причинами: взятые на вооружение политическими организациями ксенофобские лозунги способствовали усилению вражды между народами Украины.

Как подчеркнул Д.ШЕНЦЕВ, «украинские политики должны понимать, что строить свою популярность за счет апелляции к различного рода фобиям, на разжигании национализма, расизма и антисемитизма чревато серьезными последствиями. Исследование института социологии подтверждает эту мысль. Политикам должно стать стыдно, как это принято и в Европе, эксплуатировать низменные инстинкты общества».

Еще один участник пресс-конференции - народный депутат Украины от ПР Олег ЦАРЕВ рассказал о случае во Львове: «Недавно я ездил во Львов и попытался сходить поужинать в ресторан «Криївка». На входе стоит парень с немецким автоматом. Спрашивает: «Москали и жиды есть?». И мы с этой физиономией - в европейский ряд? И меню ресторана – целый набор нацистских штучек: коктейль «Кровь москаля», мясо «Жорик, хенде хох», «Ужин лесного гауляйтера», овощи «Будни вермахта»… Кто-то считает это юмором. Но я думаю, здесь нет места юмору. У нас существование ресторана в порядке вещей. Как и в порядке вещей, что в центре Киева проходят массовые акции неонацистов”.