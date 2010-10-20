Суд признал право Киева на 80% акций Киевгорстроя, но продажу не отменил

Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда озвучила сегодня судья Юлия СМИРНОВА.

«Иск удовлетворить частично: признать право собственности на 80% уставного капитала АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева», – сказала она.

Суд также постановил прекратить производство относительно ООО «Адрем» и ООО «Терминал-Реестр» и при этом отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации и финансовой компанией «Новый регион».

Как сообщал УНИАН, 14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА, таким образом, пакет акций территориальной общины Киева в уставном фонде АО ХК «Киевгорстрой» изъят из программы приватизации и возвращен в перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что решение суда подтвердило незаконность любых попыток передать стратегически важный объект – «Киевгорстрой» – в собственность частного лица.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% акций компании принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций “Киевгорстроя”.