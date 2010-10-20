На следующей неделе в Киев приедет Путин

17:55, 20 октября 2010
Политика
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Будет заседать экономический комитет

27 октября председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН посетит Киев для участия в очередном заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщает интернет-портал правительства РФ, в ходе заседания комитета и переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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