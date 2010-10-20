Тимошенко - об американском аудите: я бы это преступление повторила сегодня
"Экологические" деньги ушли на пенсии
Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила американских аудиторов, которые по заказу властей осуществляли проверку деятельности ее правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Чернигове.
"Хочу поблагодарить американских аудиторов, поблагодарить без кавычек, реально поблагодарить. Что они вместе с Генеральной прокуратурой, СБУ, налоговой, КРУ за два года моей деятельности вывернули все, каждую цифру, каждый расход, все решения и написали на базе восьмимесячной работы шесть пунктов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По словам лидера “Батькивщины”, лично ее касается только один пункт нецелевого использования средств - экологического фонда, которые были заимствованы со счета и использованы для Пенсионного фонда. Она объяснила, что средства в сумме 320 млн. евро впервые были получены от продажи Японии квот на выбросы углерода. Деньги были заимствованы, а затем возвращены, но возбуждено уголовное дело по их нецелевому использованию.
"Они говорят - это же преступление. Возможно, преступление. Я бы это преступление повторила сегодня так же, как я тогда его сделала. Когда у меня была альтернатива – платить экологические расходы или платить пенсии, то я не знаю, какой бы премьер-министр оставил пенсионеров без пенсий, а экологические средства бы пошли на экологические программы", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также пожелала всем премьер-министрам, которые занимали эту должность до нее и после нее, чтобы их деятельность проверили аудиторы, и они также имели только шесть пунктов замечаний.
Как сообщал УНИАН, 13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.
14 октября международные аудиторы заявили, что выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.
«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества с участием должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.