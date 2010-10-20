Ежель собрался увеличить число украинских миротворцев в Афганистане
15:18, 20 октября 2010Политика
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Министр сегодня в Ялте
Украина планирует дополнительно направить в Афганистан 8 военнослужащих для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ журналистам в Ялте после заседания Совета министров обороны государств СНД.
«Сегодня достигнута договоренность, что мы будем усиливать свою группировку, которая находится в Афганистане. Будет дополнительно выделено 8 человек к тем 13, которые там сейчас находятся», - сказал оны.
М.ЕЖЕЛЬ также сообщил, что Украина сегодня участвует в миротворческих миссиях в 10 странах.
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