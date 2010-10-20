Харьков хочет построить собственный Диснейленд

В Харьковском городском совете презентовали макет будущего комплекса аттракционов и развлечений, который запланировали разместить в центральном парке города им. Горького, сообщает ИМК со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В центре этого комплекса, по информации пресс-службы, будет огромное колесо обзора. Также в парке планируется несколько высотных аттракционов: "цепные" карусели и знаменитые "американские горы".

Предусмотрено строительство аттракционов для маленьких детей, спортивных кортов и комплекса для любителей экстремальных видов спорта. Они будут расположены вдоль аллеи в северной части парка. В комплексе также будет пиратский пруд с кораблем морских разбойников. В пруде можно будет плавать на лодках, а автодром будет имитировать часть настоящего города.

"Харьков был, есть и будет первым, – заявил и.о. мэра Харькова Геннадий КЕРНЕС на презентации проекта. – Этот парк предусматривает зоны отдыха для всех категорий людей – как для детей разного возраста, так и для взрослых и пожилых. Мы используем все возможности, в том числе и привлечем частных партнеров, чтобы парк открылся в 2012 году, хотя это очень сложно. Но главное – у нас есть начало. Этот парк развлечений вскоре появится не на макете, а в реальной жизни. Уверен, никто не будет разочарован. Думаю, я буду посещать этот парк вместе со своими детьми и внуками, когда он станет доступным для всех харьковчан".

Как сообщалось, первый символический камень будущего харьковского "Диснейленда" в виде огромного кристалла заложили и.о. городского головы Г.КЕРНЕС и глава харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН – в честь Дня защиты детей.