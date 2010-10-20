Суд постановил взять под стражу мэра Алушты

Центральный районный суд Симферополя 18 октября постановил взять под стражу городского голову Алушты Владимира ЩЕРБИНУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Как напомнили в ведомстве, чиновник обвиняется в фальсификации решения коллегиального органа. По его незаконному распоряжению были внесены недостоверные данные в решение сессии Алуштинского городского совета. Кроме того, установлен факт препятствования чиновником деятельности депутата горсовета путем противоправных указаний не учитывать его голос, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 8 октября правоохранительные органы Крыма задержали мэра Алушты В.ЩЕРБИНУ по подозрению в превышении служебных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения служебных полномочий Алуштинским городским председателем. Он подозревается в том, что дал незаконное указание подчиненному о дополнении решения сессии пунктом, который не выносился на обсуждение депутатов и на голосование», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Ведется следствие.