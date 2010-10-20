Литвин депутатам: все вы хотите этого решения

Народный депутат Украины Сергей САС (фракция БЮТ) заявил, что при рассмотрении вопроса и принятии парламентом решения о направлении в Конституционный Суд законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины» (о проведении очередных выборов народных депутатов, Президента, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей) было нарушено законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.САС заявил на заседании парламента.

«Шулерство политическое дошло до предела», - сказал С.САС.

По его словам, одни и те же списки народных депутатов к законопроекту были представлены как в первом законопроекте изменений в Конституцию, результаты голосования за который о направлении в КС были отменены, так и под законопроектом, который парламент 19 октября решил направить к КС.

С.САС отметил, что в переходных положениях изменений в Конституцию, которые ВР сегодня направила в КС, содержатся нормы, противоречащие ст. 103 Конституции Украины.

В ответ председатель парламента Владимир ЛИТВИН отметил, что во время сегодняшнего голосования «абсолютно и исчерпывающе» была соблюдена норма Регламента Верховной Рады.

Обращаясь к народным депутатам, он сказал: «40 депутатов (за направление законопроекта изменений в Конституцию проголосовали 260 народных депутатов, а для принятия окончательного решения необходимо минимум 300 народных депутатов – УНИАН), я прошу подготовиться к голосованию, когда будем принимать окончательное решение».

«Потому что все вы хотите, чтобы это решение было принято. Я думаю, что вы это хорошо все понимаете», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

В переходных положениях закона установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).