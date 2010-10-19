В ПР считают задержание Данилишина примером борьбы с коррупцией

Народный депутат от Партии регионов Иван МИРНЫЙ считает задержание бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА примером реальной борьбы украинской власти с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом говорится в его заявлении.

«Когда речь идет о сотнях миллионов украденных у народа гривен, то заявления о политических мотивах задержания выглядят абсурдно", - отмечает народный депутат.

Дело Б.ДАНИЛИШИНА он назвал «ярким пример коррупции в правительстве ТИМОШЕНКО», выразив убеждение, что к ответственности будут привлечены и другие члены предыдущего Кабмина.

«Я убежден, что это не последний чиновник «бело-красного» правительства, который будет отвечать в суде за свои поступки. Борьба с коррупцией - это национальная задача, которую Президент Украины определил своим приоритетом. Высокие должности, ни в нынешней власти, ни при прошлой не дают никому возможности избежать ответственности, как бы оппозиция ни пыталась представить борьбу с коррупцией политическими репрессиями или охотой на ведьм... Все должны отвечать по закону», - подчеркивает "регионал" И.МИРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Б.ДАНИЛИШИН, находившийся в международном розыске, задержан на территории этой страны.

В связи с этим, сегодня Блок Юлии Тимошенко заявил, что задержание экс-министра экономики Б.ДАНИЛИШИНА - это продолжение курса действующей власти на осуществление репрессий против политических оппонентов.

«Власть вновь продемонстрировала, что она способна бороться с оппозицией только силовыми методами. В то время как бездарная политика правительства разрушает экономику страны, власти занимаются охотой на ведьм», - говорится в заявлении.

«ЯНУКОВИЧ вопреки своим собственным заявлениям о ценности демократии превратил Украину в полицейское государство», - отмечают в БЮТ.

При этом БЮТ призвал власть к честной политической борьбе.