Хмельницкий губернатор на выборах поддержит кандидата от Тигипко

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА на выборах городского головы Каменец-Подольского поддержит кандидата от партии “Сильная Украина” Михаила СИМАШКЕВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила координатор кампании общественного наблюдения за выборами ГС ОПОРА в Хмельницкой области Наталия ШМУРИКОВА.

Она отметила, что в Каменец-Подольском не было выдвинуто ни одного кандидата на должность городского головы от Партии регионов.

Добавим, что председатель Хмельницкой ОГА В.ЯДУХА был намерен на выборах городского головы Каменец-Подольского поддержать действующего мэра Анатолия НЕСТЕРУКА. Однако, ссылаясь на то, что того нет в списке кандидатов, отдал преимущество выдвиженцу от “Сильной Украины”.