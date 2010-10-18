Яценюк не отказался от идеи составить конкуренцию Тимошенко

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду Украины законопроект, который регламентирует деятельность оппозиции в Верховной Раде Крыма и органах местного самоуправления, определяет ее права, обязанности и доступ к средствам массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту Змін» в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно дополнительных гарантий реализации прав территориальной общины в представительских органах местного самоуправления, который зарегистрирован в парламенте, определена оппозиционная деятельность как “целенаправленное поведение депутатов местных советов, предусматривающее осуществление контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, создание альтернативных программ развития региона, отстаивание интересов всех граждан региона, раскрытие фактов коррупции, нецелевого использования средств государственного и местного бюджетов, а также предусматривает формирование качественного кадрового потенциала”.

Законопроектом предусмотрено, что оппозиция в представительских органах местного самоуправления – это депутаты сельских, поселковых советов, депутатские фракции, которые не вошли в состав большинства и которые на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета объявили об оппозиционной деятельности.

Законопроект определяет порядок формирования оппозиции в крымском парламенте и органах местного самоуправления, закрепляет равный доступ оппозиции и большинства к коммунальным СМИ, а также доступ оппозиции к средствам массовой информации всех форм собственности.

Предусмотрено, что за оппозицией закрепляется должность первого заместителя председателя Верховной Рады Крыма и должность секретаря соответствующего органа местного самоуправления, а постоянные и временные комиссии местных советов должны формироваться с представлением большинства и оппозиции в пропорции 50 на 50.

Предлагается уменьшить количественную квоту для принятия решения относительно создания временной контрольной комиссии совета от 1/3 до 1/10 депутатам от общего состава совета, а также закрепить право 1/3 состава соответствующего совета выходить с предложением назначать досрочные выборы сельского, поселкового, городского председателя.

Кроме того, проект предусматривает уменьшение количественной квоты для проведения местного референдума – с 50% депутатов местного совета до 1/3.

Предлагается также ввести норму об обязательности принятия уставов территориальных общин в течение двух месяцев с момента открытия первой сессии 2/3 голоса от состава совета, а также новое основание для объявления досрочных выборов местных советов – неутверждение устава территориальной общины в течение 2 месяцев с момента открытия первой сессии.

А.ЯЦЕНЮК отмечает, что не отказался от намерения внести также законопроект о парламентской оппозиции, несмотря на то, что этот документ в Верховной Раде отказались регистрировать в пятницу, сославшись на то, что до сих пор нерассмотренным с 2007 года лежит аналогичный законопроект Юлии ТИМОШЕНКО.

«Это формальный повод. Мы все равно зарегистрируем законопроект, который гарантирует оппозиционную деятельность в парламенте как одну из основ демократии», - сказал А.ЯЦЕНЮК.