Ющенко уверяет Януковича, что не подсиживал его

Президент Виктор Ющенко не старался сыграть на падении рейтинга исполнительной власти, когда объявлял досрочные выборы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг.

"В полемике с премьером я приводил такой аргумент, что легко убедиться, что Партия регионов имеет упроченный рейтинг, и решение принято не тогда, когда партия власти теряет свои позиции. Поэтому нельзя сказать, что президент подыгрывает результатам (соцопросов)", - отметил Ющенко.

Он также напомнил, что во всех демократических выборах партия власти сама инициирует досрочные выборы.

"И то упрямство, которое сегодня существует, свидетельствует, что сотворены такие вещи, которые дискредитируют эти силы", - подчеркнул президент.

"Суть в том, что в этот момент, когда попрана Конституция, когда заколебалась вера в верховенство права, мы должны объединиться и сказать, что единым выходом должны быть досрочные выборы. Выборы состоятся, без сомнения! А то, что для кое-кого кампания уже началась, очевидно, что так", - прибавил Ющенко.

Президент также выразил надежу, что политические силы сделают выводы из депутатских переходов, которые отобразятся в списках.

"Не хочу употреблять эпитетов относительно предателей, но эти поступки, безусловно, будут подлежать оценке", - указал президент.

Он также высказал пожелание, чтобы "не чесались руки, кого-то положить на лопатки", так как "только посредством уважения мы можем сохранить солидарность в обществе".

Украинская правда