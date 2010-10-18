Ефремов говорит, что парламент переголосует изменения к Конституции

Верховная Рада в ближайшие дни переголосует законопроект об изменениях в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что «завтра-послезавтра» законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины» будет переголосован.

АЕФРЕМОВ сообщил, что сейчас продолжаеся доработка изменений в тот законопроект, который был проголосован в парламенте и должен был быть направлен на заключение Конституционного Суда Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 октября ВР проголосовала за направление в Конституционный Суд для заключения законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно проведения очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов и сельских, поселковых, городских председателей).

Однако 14 октября председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что не направил в КС этот законопроект, поскольку возникают вопросы, парламента какого созыва касаются эти изменения и касаются ли эти изменения местных органов самоуправления, которые будут избраны уже 31 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Законопроектом планируется внести изменения в статью 76 Конституции Украины. Предусматривается, что конституционный состав Верховной Рады – 450 народных депутатов, которые избираются на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет (в нынешней редакции Конституции – сроком на 4 года - УНИАН).

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 77 Основного Закона, которыми предусмотрено, что очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады (в нынешней редакции Конституции - в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий - УНИАН).

Также предлагается внести изменения в статью 103 Конституции, предусмотрев, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента (в нынешней редакции Конституции - в последнее воскресенье октября пятого года полномочий главы государства - УНИАН).

Среди прочего предлагается также установить, что местные советы избираются сроком на 5 лет, а не на 4 года, как предусмотрено в действующей Конституции.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что очередные выборы депутатов сельского, поселкового, городского, районного, областного совета и сельских, поселковых, городских председателей проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий.