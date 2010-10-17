Партия регионов: руководство ЕНП снова решило играть в политику

Народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА считает неконструктивной позицию руководства Европейской народной партии в контексте укрепления отношений Украины с Европейским Союзом.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой народного депутата комментарии Л.КОЖАРЫ к сегодняшнему заявлению президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА, в котором он критически оценил состояние демократии в Украине в контексте проведения местных выборов 31 октября.

«Мы сожалеем о том, что вместо работы по укреплению отношений между ЕС и народом Украины мы должны разбираться с грязью, которую выливают на нас наши оппоненты”, - отмечает Л.КАЖАРА.

“К сожалению для ЕС и Украины, руководство Европейской народной партии снова решило играть в политику, вместо того, чтобы объективно смотреть на факты”, - сказал народный депутат от Партии регионов.

По его мнению, Юлия ТИМОШЕНКО «впала в отчаяние поскольку она проиграет на этих выборах, и поэтому хочет их дискредитировать».

«Она пыталась дискредитировать результаты президентских выборов, и только присутствие международных наблюдателей помешало ее тактике. Народу Украины и международному сообществу надоела ее деструктивная позиция и постоянные провокации», - считает Л.КОЖАРА.

Однако, подчеркнул он, «мы не намерены использовать низкие методы, к которым прибегает ТИМОШЕНКО и тех, кого она смогла обмануть, и пригласить как можно больше международных наблюдателей, чтобы они стали свидетелями пятых по счету честных и свободных выборов».

«Мы также хотим пригласить руководство ЕНП, чтобы оно не критиковало эти выборы издалека, а тоже приехало в Украину наблюдать за выборами и доказать, что оно реально хочет помочь народу Украины строить демократию», - заявил Л.КОЖАРА.

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Как сообщал УНИАН, президент ЕНП призывает украинскую власть провести местные выборы 31 октября свободно и честно.

Об этом В.МАРТЕНС заявил в видеообращении, которое прозвучало сегодня на съезде партии «Батьківщина» в Киеве.

«Как президент ЕНП я призываю украинскую власть провести свободные и честные выборы. Отказ регистрировать ваши партийные ячейки в Киеве, Львове и других регионах является позорным и противоречит всем нормам европейского демократического поведения. Я осуждаю кампанию по преследованию лидеров оппозиции, и я осуждаю свертывание свободы прессы. В современном демократическом обществе нет места запугиванию журналистов и цензуре», - сказал, в частности, В.МАРТЕНС.

Президент ЕНП также призвал украинскую власть не отступать от тяжело завоеванных реформ в стране, ведь последствия этого лишь повредят отношениям между Украиной и ЕС.

В.МАРТЕНС отметил, что Европейская народная партия огорчена и обеспокоена последними событиями в Украине, которые свидетельствуют, что демократия разрушается с каждым днем.

«Европейская народная партия никогда не молчала, и не будет молчать об этой прискорбной ситуации. Весной я сделал четкое заявление, выразив свою обеспокоенность событиями в украинской политике после последних президентских выборов. И эти негативные тенденции приобрели системный характер и начали угрожать верховенству права, фундаментальным правам человека и общественным свободам», - отметил он.

В.МАРТЕНС выразил поддержку лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО от имени Европейской народной партии.

«ЕНП убеждена, что благодаря лидерству Юлии ТИМОШЕНКО Украина сможет защитить свою свободу и демократию и приблизить Украину к Европе. Я приветствую ваши усилия, ваше мужество и стойкость. Вместе мы сможем обеспечить европейское будущее Украины», - убежден президент ЕНП.