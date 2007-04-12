В Киев прибыло подкрепление: 14 тысяч сторонников коалиции

Сегодня утром в Киев для участия в массовых акциях прибыло свыше 14 тысяч сторонников коалиции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве, 388 автобусами из Винницы, Донецка, Житомира, Запорожья, Днепропетровска, Луганска, Полтавы, Черкасс, Харькова и Крыма в Киев приехало 12810 сторонников коалиции, еще 1,5 тысячи - двумя поездами из Херсона и Донецка.

Кроме того, как отметили в ЦОС, 12 автобусами в столицу прибыло 352 сторонника «Нашей Украины» из Житомира, Ивано-Франковска, Киевской, Черкасской, Черниговской областей.

На сегодняшний день в местах проведения массовых акций в Киеве установлена 661 палатка.

У ЦОС также отметили, что нарушения общественного порядка при проведении акции пока не зафиксированы.