Колесниченко: экс-послу США отказал здравый смысл

"Дипломатии присущи обобщения. Дипломату, тем более такому опытному, как Стивен Пайфер, присуще камуфлировать личное мнения под то, что на Западе называют „common sense” – здравый смысл. Но в своих оценках последних конституционных перемен в Украине бывшему послу США в Киеве чувство здравого смысла почему-то отказало", - заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в комментарии, переданном УНИАН.

Дальше в комментарии значится следующее:

"Говоря от имени Европы и всего Запада он взялся восхвалять политическую реформу декабря 2004 года, называть предусмотренное ею разделение властей „сбалансированным”, вступая этим в прямое противоречие с прямо противоположными профессиональными заключениями Венецианской комиссии и оценками многочисленных политиков и правоведов из ЕС и США.

Именно дисбаланс в разделе полномочий между президентом, правительством и парламентом привел к коллапсу государственного механизма управления в последние пять лет.

Так называемая „конституционная реформа” 2004 года оказалась несовместимой с конкурентной демократией. Она могла бы еще хоть как-то работать лишь при условии полной монополизации власти одной политической силой.

Вряд ли Стивен Пайфер хотел бы такого развития событий в Украине. Вместо этого в той модели, которая заложена в Конституцию 1996 года, есть место и для эффективной работы власти, и для полноценной деятельности оппозиции, и, главное, для ответственности перед обществом тех, кто наделен властными полномочиями.

Тяжело поверить, что один из лучших на Западе знатоков украинской тематики всего этого не понимает. Очевидно, его оценки решения Конституционного Суда, обнародованного 1 октября с.г., в реальности имеют под собой исключительно политическую основу.

И поскольку это уже второе критическое выступление господина Пайфера за последние две недели в ориентированных на украинскую аудиторию СМИ, можно лишь надеяться, что опытный дипломат не стал участником кампании по дискредитации руководства Украины на Западе, которую всеми силами пытается проводить команда Юлии Тимошенко".