В Москве издали книгу о Тимошенко

В Москве презентовали книгу «Антропология власти. Юлия Тимошенко».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, автор книги, руководитель отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований Тамара ГУЗЕНКОВА сообщила, что работа над книгой длилась около года.

По словам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, книга рассматривает современные процессы в Украине через призму деятельности Ю.ТИМОШЕНКО. Особенностью книги является то, что этот политик рассматривается не только как политический, но и как психологический, а также культурно-антропологический феномен. Автор задает вопрос: закономерно или случайно появление Ю.ТИМОШЕНКО на политической арене, выявляет причины ее непотопляемости, определяет характер и степень ее влияния на политическую и общественную жизнь Украины.

Автор считает, что фактор Ю.ТИМОШЕНКО сыграл в украинской политике очень заметную и во многих отношениях существенную роль.

«И он еще долго будет сказываться, даже если ее имя будут вспоминать все реже, а ее деятельность переместится на периферию большой политики», - говорится во вступительной части книги. Т.ГУЗЕНКОВА не сомневается, что обществу и политическому классу страны еще предстоит осмыслить новейшую политическую историю Украины и извлечь из нее уроки.

«Тем более, что социальный типаж такого политика склонен к возрождению», - считает она.

По совам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, книга не является политологической – «иначе она появилась бы накануне выборов», - а научной.

Анализируя причины поражения Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах 2010 года, Т.ГУЗЕНКОВА высказывает мнение, что столь небольшой - в 3% - разрыв с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ обусловлен не слабой электоральной поддержкой и не только и не столько внутренними противоречиями, а политической моделью, «которую она своими руками сформировала и заложником которой она оказалась».

«Это политическая мобилизационная модель с чудовищной партийной и межличностной конкуренцией, неспособность идти на компромисс, неспособность договариваться на межэлитном уровне. Последний фактор имеет принципиально важное значение, поскольку Украина, в отличие от России, является не вертикалью, а горизонталью власти. Поэтому межгрупповые договоренности, по сути дела – сговоры, конечно, имеют большое значение, на что Ю.ТИМОШЕНКО в конце концов не пошла, отказалась от этого и потеряла значительную часть политической поддержки», - сказала Т.ГУЗЕНКОВА.

Она также призналась в огромной симпатии к Юлии Тимошенко. «Наверно, больше, чем я, о ней никто не знает. И я прониклась ею – мне кажется, что я понимаю, как она думает, что она делает, в каких-то вещах сочувствую», - сказала автор.

Т.ГУЗЕНКОВА тут же добавила, что после выборов она поняла, что Ю.ТИМОШЕНКО все-таки исчерпала свой политический потенциал. «Она сама себя загнала в какую-то маргинальную нишу радикализирующегося националистического оппозиционного политика. И это совершенно губительно», - считает автор.

Книга состоит из 10 глав. Среди них такие как: «Политический генезис», «Партия и ее лидер», «В оппозиции», «Во власти». Также «Миф о главном герое» и «Контрмиф и демиф». Третья часть включает главы «Власть и тело», «Язык как средство власти» и «Гендер и власть». Замыкает книгу глава «От власти к безвластию».

По словам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, книга вскоре появится и в Украине. «11 ноября презентация моей книги будет в Киеве», - сказала она.