В Киеве проходит Марш за признание УПА

В Киеве проходит Марш за признание Украинской повстанческой армии, посвященный 68-й годовщине образования УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна участников марша прошла по улице Владимирской, от памятника Шевченко к Софийской площади. Во время прохождения колонны около 100 бойцов спецподразделения «Беркут» перекрывали прилегающие к ул. Владимирской улицы, чтобы сделать невозможным движение участников акции в направлении Крещатика.

По данным правоохранительных органов, участие в акции приняли около двух тысяч человек.

Участники акции несли большой государственный флаг.

Как сообщал УНИАН, 13 октября поздно вечером Окружной административный суд города Киева запретил Всеукраинскому объединению «Свобода» проводить марш за признание УПА по Крещатику, на Майдане Незалежности и Европейской площади.

Справка УНИАН. 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Также в этот день отмечают 68-ю годовщину образования Украинской Повстанческой Армии.