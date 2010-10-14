Ющенко: пауза в политике больше говорит, чем монолог

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит, что «Наша Украина» станет центром консолидации патриотических и демократических сил. Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос: почему он мало появляется на публике после президентских выборов.

«Пауза в политике больше говорит, чем монолог, - отметил политик. - Я себе так объясняю: закончился президентский раунд, к которому готовились пять лет. Я в этом раунде проиграл. А выходить на другой день и вступать в дебаты, так люди бы подумали, что это эмоции и я не могу без кресла. Я могу без кресла. Вы знаете, что я этих 8 месяцев провел... и это далеко не худшие месяцы моей жизни. Но мы говорим о жизни ответственно. И тогда, когда мы касаемся политики – всему есть свое время. Потому что те люди, которые голосовали за эту власть, в том числе за ТИМОШЕНКО, должны осознавать, что власть, возможно, лучше всего дискредитирует. Но этой власти нужно время».

По его мнению, «своим внутренним поведением» он проводил политику, которая «должна была привести нацию к демократии, в европейскую семью». «И самое главное, сделать это через процесс соборности, – добавил В.ЮЩЕНКО. – Осознать, что все мы украинцы. Но для этого нужно принять много горьких пилюль от тех незнаний, которые были привнесены нам».

“Очевидно, что бороться за установление государства и нации в том окружении, в каком находится Украина – не так просто. Но это большое домашнее задание для нации. Я его проводил. Я ни в чем не разочарован. Я не разочарован, что год назад я вместе с вами находился здесь, в Демьяновом Лазу. Я думаю, что, возможно, лет через тридцать сюда приедет украинский президент второй раз. Но если кто-то скажет, что такой шаг был не правильным, я с этим никогда не соглашусь”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что никогда не смирится с тем, «чтобы украинофобы формировали украинское образование, чтобы забирали мой материнский язык». «Поэтому в настоящее время мне ангажироваться как исключительно партийному лицу, я думаю, как-то неправильно, – подчеркнул экс-президент. – Потому что это значительно сужает твое слово и его восприятие. Вместе с тем, я не могу отказаться от тех политических убеждений и политической силы, которую я создал. «Наша Украина» станет центром консолидации патриотических и демократических сил. Потому я как лидер партии все сделаю для того, как говорило общество, чтобы вы увидели обновление».

«Если Украине нужна партия национального возрождения, она есть. Для того, чтобы консолидировать национальные силы, - подытожил лидер «Нашей Украины». - Это дорога не одного месяца и не одного года”.