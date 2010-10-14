Киевский губернатор хочет развернуть в Славутиче «безвредное производство»

Председатель Киевской областной госадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заверяет, что область поможет городу Славутичу в развитии инфраструктуры и производственных мощностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в город Славутич.

«Город Славутич имеет свои славные традиции, город Славутич сохранился и расширяется и мы в этом ему будем помогать. Нужно решать вопросы и здравоохранения, нужно инициировать муниципальные программы, а мы будем отыскивать инвесторов и создавать новые рабочие места, потому что Славутич не только связан с Чернобыльской станцией, где работает свыше 3 тыс. человек, а город Славутич имеет свое лицо, и поэтому здесь будет безвредное производство, и мы в этом будем помогать», - сказал он, выразив при этом свое удовлетворение как работой мэра города, так и работой депутатов горсовета.

В свою очередь, городской председатель Славутича Владимир УДОВИЧЕНКО отметил, что Славутич не только нуждается в инвестициях, но и сам является городом-донором, поскольку исправно отчисляет в разного уровня бюджеты достаточно большие средства.

По убеждению мэра, «вопросы, которые касаются жизни жителей города, нужно решить до 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Это вопрос принципиальный, это вопрос моральной ответственности всех нас перед теми людьми, которые сделали для мира очень многое...».

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК, который также посетил Славутич, отметил, что в первую очередь что касается медицины, необходимо обеспечить местные больничные заведения современной медицинской диагностической техникой, медицинскими кадрами, создав для них нормальные как бытовые, так и материальные условия.