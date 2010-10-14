Янукович обещает рассказать миру о «героях», что грабили страну годами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что скоро украинская власть проинформирует граждан и международных партнеров о «героях», которые грабили страну и разрушали демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.

В.ЯНУКОВИЧ признал, что среди субъективных внутренних факторов, мешающих проведению реформ и процессу европейской интеграции Украины, есть «бюрократы и коррупционеры».

В то же время, отметил глава государства, сейчас в Украине проводятся реформы, которыми будет введена «современная система борьбы с коррупцией». «Эти реформы сегодня напрямую касаются коррупционеров, бюрократов, которые почти 19 лет в государстве создавали систему, разрушавшую экономику Украины и ее развитие», - сказал Президент.

По его словам, сегодня эти бюрократы и коррупционеры «подстраиваются под так называемых демократов». «Они сегодня выискивают поводы для того, чтобы остановить власть на пути реформ. И иногда им это удается», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, «большой недостаток заключается в том, что мы не до конца достигаем цели по информированию украинского общества и наших партнеров в мире». «И мы этому недостатку уделим достаточно внимания для того, чтобы действительно свобода слова – она господствовала, и наши партнеры в мире и украинский народ знали этих «героев», которые грабили страну годами, которые разрушали, в том числе и демократические принципы ее развития. Я это обещаю. Я это сделаю в ближайшее время», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.