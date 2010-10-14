Коммунисты рассказали, до чего дошла их «дружба» с регионалами

В Донецкой области коммунисты заявляют, что их «дружба» с Партией регионов достигла пика.

Об этом на пресс-конференции заявил первый секретарь Донецкого областного комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины Николай КРАВЧЕНКО.

При этом Н.КРАВЧЕНКО обвинил Партию регионов в не выполнении коалиционного соглашения.

«На сегодняшний день подготовка к выборам проходит в жестком противостоянии, с казалось бы нашим союзником, – Партией регионов…И дело дошло уже до беспрецедентных методов работы – Партия регионов пытается снять всю Дебальцевскую партийную организацию с регистрации, причем делает это именно представитель Партии регионов», - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

По словам депутата, в Буденновском районе г. Донецка из 25 кандидатов-мажоритарщиков от КПУ, с регистрации сняли 19 человек. После этого два кандидата были восстановлены через суд.

«В Комсомольском нынешнему голове от неизвестных поступали угрозы и требования о выходе его из Компартии. В Елизаветовке от кандидата на пост головы от КПУ путем шантажа требовали откуп от физической расправы над ним», - добавил Н.КРАВЧЕНКО.

Народный депутат заявил, что коммунисты собираются свезти людей со всей Донецкой области и разбить палаточный городок перед зданием Донецкой облгосадминистрации в знак протеста против действий Партии регионов.

«Но шедевром, пиком нашей «дружбы» с Партией регионов явилось то, что начали организациями снимать с регистрации. И, таким образом мы можем дойти до того, что Донецкую организацию полностью снимут с регистрации по надуманным полностью мотивам… Единственная задача Партии регионов – вышибить коммунистов для того, чтобы никто не знал, какие дела творятся в поселках, городах», - подчеркнул он.