«Чернобыльские» подгонят под прожиточный минимум?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до конца текущего года проработать совместно с социальными партнерами, заинтересованными общественными организациями вопросы внесения изменений в Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" об упорядочении формулы определения размеров социальных выплат, в частности исходя из размера прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, цель президентского поручения - снятие социального напряжения среди пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, защита их прав и интересов.

Кроме того, до марта следующего года правительство должно после принятия согласованных решений подготовить и внести в установленном порядке в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (об определении размеров социальных выплат).

В соответствии с поручением главы государства, в государственном бюджете до конца 2011 года должны быть предусмотрены, исходя из реальных финансовых ресурсов, расходы для обеспечения выполнения решений судов относительно социальных выплат в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".