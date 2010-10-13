В Генпрокуратуре объяснили суть конфликта с Митталом

Генеральная прокуратура Украины отозвала свой иск к компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГмбХ"(АМД) для проверки выполнения на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестиционных обязательств в социальной сфере.

Об этом сообщается в пресс-релизе ГПУ, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, проведенной Генпрокуратурой проверкой было установлено, что Дополнительное соглашение, подписанное между Фондом государственного имущества Украины и АМД относительно продления сроков выполнения компанией инвестобязательств, не отвечает требованиям законодательства. В частности, в прокуратуре отмечают, что Допсоглашение было заключено без согласования с Кабинетом министров Украины, а профсоюзный комитет ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" не был вовлечен в участие в разработке Дополнительного соглашения и не предоставлял согласия на его заключение.

«Ввиду этого, Генеральной прокуратурой Украины 13 июля 2010 года в Хозяйственный суд Киева был предъявлен иск о признании указанного соглашения недействительным.

В ходе рассмотрения дела компания "АрселорМиттал Дуйсбург ГмбХ" предоставила доказательства о выполнении взятых при приватизации "Криворожстали" обязательств и заверила, что ею и в дальнейшем будут выполняться инвестиционные обязательства, предусмотренные Договором купли-продажи акций комбината, в том числе в социальной сфере. Ввиду этого, Генеральной прокуратурой Украины отозван иск для проверки указанных обстоятельств», - отмечается в пресс-релизе ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры Украины к Фонду госимущества Украины и компании “АрселорМиталл” о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи “Криворожстали”. Соответствующее решение вынес судья Хозяйственного суда Киева Олег ХРИПУН. Свое решение судья принял на основании отказа Генпрокуратуры от соответствующего иска к ФГИУ и “АрселорМиталл”.

Ответчиками по данному иску выступали Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и компания "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ".

Напомним, в ходе официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал", которая приобрела комбинат «Криворожсталь», не будет подниматься.

В июле 2010 года ГПУ выдвинула иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.