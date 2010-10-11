У Тимошенко говорят, что людей, как скот, загоняют в ПР

Активисты партии “Батьківщина”, которые проводят бессрочную акцию голодовки против установления в Украине диктатуры, призывают международное сообщество к солидарности с украинским народом в защиту демократии в Украине.

Об этом идет речь в их «Манифесте защитников демократии в Украине», текст которого передан УНИАН.

“Мы, украинский народ, теряем завоеванную жизнью миллионов украинцев независимость, фундаментальные права и свободы, свою культуру, историю, язык, стратегическую государственную собственность и нашу европейскую перспективу.

Остановить этот унизительный ход событий возможно лишь через честно проведенные выборы. Но сегодня уже очевидно – честных выборов, а значит, выборов в принципе, в Украине может больше никогда не быть. И если мы сейчас не защитим право людей избирать, мы не сможем защитить и Украину”, - отмечается в документе.

По словам участников акции, последние шесть лет были нелегкими, но именно за это время в Украине родилась настоящая свобода слова и относительно честная система выборов, однако “ЯНУКОВИЧ все это сознательно и жестоко убивает”.

“Уже очевидно, что новый закон о местных выборах создает в Украине невиданную систему фальсификации. Эти выборы – лишь подготовка и обкатка новой циничной системы фальсификации для будущих парламентских и президентских выборов”, - подчеркнули активисты “Батьківщини”.

“На наших глазах разворачивается фарс: во всех избирательных комиссиях - от центральной до территориальной и участковой - создано гарантированное большинство ЯНУКОВИЧА. В его руках также руководители и печати всех этих комиссий. Таким избирательным комиссиям предоставлено право подписывать протоколы выборов, как в сталинские времена «тройками», без какого-либо действенного наблюдения. ЯНУКОВИЧЕМ, как и в 2004 году, установлен порядок, когда не важно кто и как голосует, важно кто и как «подсчитает» и составит протокол”, - говорится в Манифесте.

Также, по словам его авторов, “по примеру КПСС, ЯНУКОВИЧ де-факто создает в Украине однопартийную систему. Руководителей учебных заведений, больниц, предпринимателей, госслужащих, кандидатов в мэры и в депутаты силой гонят, как скот, в ряды «партии власти». Если люди отказываются, их бросают в тюрьмы, увольняют с должностей, уничтожают бизнес через силовые структуры, угрожают детям и семьям”.

Как отмечают активисты “Батьківщини”, “для создания однопартийной системы ЯНУКОВИЧ не гнушается рейдерскими кражами влиятельных ячеек наибольшей оппозиционной партии «Батьківщина». Министерство юстиции выдает неизвестной группировке свидетельства партии «Батьківщина», а Министерство внутренних дел - фальшивые печати. От этих «партийных клонов» избирательные комиссии принимают фальсифицированные списки кандидатов в депутаты, которые составляются под руководством администрации президента ЯНУКОВИЧА.

Наибольшую оппозиционную партию «Батьківщина» таким способом уже не допустили к выборам в четырех областях Украины: Киевской, Львовской, Луганской и Тернопольской”.

По словам участников голодовки, “если мы не остановим сегодня этот большой избирательный обман, - в Украине выборов больше не будет никогда! Будет лишь их иллюзия и постоянная власть одного человека”.

“Поэтому мы проводим бессрочную голодовку, чтобы привлечь внимание украинской общественности и всего мира к тому, что в одной из крупнейших европейских стран – Украине устанавливается диктатура.

Украинцы много говорят о том, что США, Россия, и, к сожалению, Европейский Союз, разменяли Украину в своих геополитических договоренностях, и поэтому сознательно покрывают узурпацию власти, попрание прав и свобод людей.

Это на птичьем дипломатическом языке называют «стабильностью». Система фальсификации народной воли объявляется как «честные и прозрачные выборы». Отмену марионеточным Конституционным Судом украинской Конституции, что действовала последние шесть лет, - принимают к сведению и называют «предпосылкой проведения успешных реформ».

Поэтому сейчас мы обращаемся уже не к лидерам ведущих стран, а к их народам, их средствам массовой информации и парламентам мира с просьбой о солидарности с украинским народом для защиты молодой демократии и государственного суверенитета Украины”, - отметили в “Батьківщине”.

По убеждению активистов партии, “нужно всем миром остановить этот абсурд – процесс перерождения молодой украинской демократии в диктатуру посреди демократической Европы”.

“Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, насколько хватает нам сил, умения и совести. У нас в Украине больше нет судов, больше нет парламента, больше нет Конституции. У нас больше нет выборов и свободы слова, у нас больше нет надежды на международные институты, которые якобы борются за утверждение демократии и свободы в мире.

И именно поэтому мы проводим голодовку с требованием вернуться к честным выборам и сохранить Украине шанс на демократическое будущее.

У нас осталась лишь наша жизнь, которую мы готовы отдать за Украину”, - подчеркивается в Манифесте защитников демократии в Украине, который подписали: Владимир ПОДРЕЗОВ - руководитель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевском облсовете; Анатолий КРИВОНОС - председатель Броварской городской партийной организации «ВО «Батьківщина»; Елена БЕБЕШКО - заместитель председателя районной Киево-Святошинской партийной организации; Тамара БИГУН - член бюро районной Киево-Святошинской партийной организации; Сергей ШУЛЬГА - член Бориспольской районной организации партии «Батьківщина»; Виктор ПРОШКИН - председатель Бориспольской районной партийной организации.