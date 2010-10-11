Донецкий губернатор разрешил прессе приходить «хоть в неглиже»
17:20, 11 октября 2010Политика
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Близнюк дресс-код вводить не будет
Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что в Донецкой ОГА дресс-код вводить не будут.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Ну, скажем так, что вам одевать - это ваше право», - отметил губернатор.
При этом А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что журналисты, посещающие официальные мероприятия в «одежде, в которой обычно люди ходят на пляж», не правы.
На вопрос, будет ли введен дресс-код в Донецкой облгосадминистрации, А.БЛИЗНЮК ответил: «Не будет. Можете идти спокойно, даже в неглиже».
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