Донецкий губернатор разрешил прессе приходить «хоть в неглиже»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что в Донецкой ОГА дресс-код вводить не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Ну, скажем так, что вам одевать - это ваше право», - отметил губернатор.

При этом А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что журналисты, посещающие официальные мероприятия в «одежде, в которой обычно люди ходят на пляж», не правы.

На вопрос, будет ли введен дресс-код в Донецкой облгосадминистрации, А.БЛИЗНЮК ответил: «Не будет. Можете идти спокойно, даже в неглиже».