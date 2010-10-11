Эксперт удивлен высказыванием Кернеса о харьковском стадионе

Власти Харькова не только не сделали выводов из решения УЕФА, но и позволили себе заявления, которые негативно отразятся как на инвестиционной привлекательности региона, так и на политических перспективах отдельных чиновников. Об этом УНИАН сказал руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей ЗОЛОТАРЕВ.

«Прозвучавшее в пятницу Заявление КЕРНЕСА (и.о. мэра Харькова Геннадия КЕРНЕСА. – УНИАН) о том, что Харьков и не претендовал на проведение четвертьфиналов Евро-2012, вызывает недоумение по ряду причин, – отметил эксперт. – Как минимум, оно не соответствует действительности. Ведь еще в 2009 году УЕФА подтверждал, что четвертьфинальный поединок, который нынче значится под № 27 и пройдет 23 июня в Донецке, состоится на ОСК "Металлист" в Харькове». Как считает А.ЗОЛОТАРЕВ, также непонятны слова и. о. городского головы о том, что причиной решения УЕФА стал недостаточная классность харьковского стадиона.

«Известно, что у города есть проблемы с подготовкой, – сказал эксперт. – Это касается и второй тренировочной базы, которая до сих пор существует исключительно на бумаге, и транспортной инфраструктуры, из-за которой автобус голландского клуба «ПСВ» попал в затяжную пробку. Перечислять можно достаточно долго. Но из всех возможных оправданий Г.КЕРНЕС решил остановиться на стадионе «Металлист», который на сегодня является единственным стопроцентно готовым к Евро объектом в городе».

Основными причинами переноса четвертьфинального поединка из Харькова в Донецк, отметил эксперт, стали проблемы с транспортной инфраструктурой, а также скандал, разгоревшийся в Харькове из-за строительства дороги через парк им. Горького.

«Согласитесь, было бы весьма странным, если бы мэр Донецка, – сказал А.ЗОЛОТАРЕВ, – вдруг начал критиковать «Донбасс-Арену» и нахваливать другие украинские стадионы, если бы мэр Днепропетровска стал говорить, что «Днепр-Арена» никуда не годится в сравнении с донецким стадионом. Это выглядело бы странным само по себе, но в преддверии местных выборов еще страннее. Тем более что по всем параметрам ОСК «Металлист» практически полностью соответствует требованиям стадионов категории «Элит». Исключением является число VIP-мест, но это не самый важный показатель. А по некоторым параметрам харьковская арена даже превосходит донецкий стадион. Например, освещенность, зал для пресс-конференций и прочее».

Как уже сообщалось, на прошлой неделе на официальном сайте УЕФА была опубликована таблица всех 29 матчей Евро-2012, согласно которой Харьков примет три матча групповой стадии. Четвертьфинальный матч, запланированный на 23 июня 2012 года, перенесен из Харькова в Донецк. В пятницу, 8 октября, и.о. мэра Харькова Г.КЕРНЕС заявил, что город «никогда не рассматривался на четвертьфинал». По его словам, люди, утверждающие обратное, никогда не видели других стадионов, которые сейчас есть в Украине, в частности в Донецке. «Стадион в Донецке построен с нуля. Построен европейский стадион, который имеет специальную категорию. Наш стадион такую категорию не имеет», – заявил Г.КЕРНЕС.