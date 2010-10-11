Высший специализированный суд отдали регионалу

Высший совет юстиции назначил председателем Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел народного депутата от Партии регионов, члена Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Леонида ФЕСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, также на заседании было рассмотрено представление совета судей общих судов и принято решение о назначении судей на административные должности.

В частности Александр ГРИНЕНКО назначен на должность заместителя председателя апелляционного суда города Киева, Михаил ГЕЕНКО– на должность председателя Славянского горрайонного суда Донецкой области, Маркиян САМСИН – на должность председателя Каменко-Бусского районного суда Львовской области, Николая КОЛОМИЙЦА – на должность председателя апелляционного суда Тернопольской области.

Также было принято решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 18 кандидатов на должности судей. В частности три кандидата рекомендованы на должности судей местных административных судов, четыре – на должности судей местных хозяйственных судов и 11 – в местные общие суды.

ВСЮ рассмотрел вопрос освобождения судей от должностей по общим обстоятельствам и решил внести представление об освобождении 23 судей от должностей в связи с подачей ими заявлений об отставке.

Также были внесены изменения в состав секций. Члены ВСЮ Николай КОБЫЛЯНСКИЙ и Александр УДОВИЧЕНКО были включены в состав секции ВСЮ по вопросам назначения судей на должности и освобождения их от должностей.