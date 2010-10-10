Тимошенко: с такими ценностями Янукович долго при власти не будет

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что оппозиция будет создавать противовес власти, независимо от признания ее оппозиционного статуса партией власти.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"Признает Партия регионов оппозицию, или так, как ЕФРЕМОВ заявил, что "нет в Конституции слова "оппозиция" - нет оппозиции" – от этого в реальной жизни ничего не меняется. Наша оппозиция, а именно наша команда, которая находится в реальной оппозиции, не даст этой власти расслабиться, а во-вторых, окончательно поставить Украину на колени. Не дадим мы этого сделать", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер "Батькивщины" считает, что сейчас оппозиция оказалась в сложной ситуации.

"У нас полная информационная блокада. Мы не попадаем с нашими действиями ни в новости, ни в любые другие форматы, потому что нас хотят убрать из общества и сделать так, чтобы мы якобы не существовали. Но при любых обстоятельствах мы сегодня объединяем всех людей – это не только политические силы, это все здравые силы общества, объединяем, консолидируем и будем готовиться к достаточно тяжелому удару по этой власти", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.

«У меня сегодня есть оптимистичное убеждение. Я знаю, что с такой системой работы, которую предложил Президент ЯНУКОВИЧ, с такими ценностями и такими шагами, которые он делает, я убеждена, что он долго при этой власти не будет», - допустила лидер "Батькивщины".

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что всегда работала на консолидацию всех политических сил и всех представителей общественности для того, чтобы можно было создать противовес действиям власти.

"Чтобы власть знала: что бы она ни делала - ответ будет сильным", - подчеркнула она.