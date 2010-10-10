Балога и Криль подняли государственный флаг у детского супермаркета

Лидер Единого центра Виктор БАЛОГА вместе с соратником Игорем КРИЛЕМ подарил Хмельницкому государственный флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сине-желтый стяг они подняли возле супермаркета “Детский мир”, в центре города.

“В жизни каждого человека должны быть мораль и духовность. На основе этого формируется патриотизм. Я считаю, что подобные флаги должны висеть во многих микрорайонах Хмельницкого. Ведь таким образом воспитывается патриотизм к Родине”, - считает политик.

По его словам, подобные мероприятия стоит провести в каждом областном центре, на украинских границах.

“При въездах из-за границы в Украину, при въездах между областями государства должны реять государственные флаги. Лишь таким образом строится новая Украина”, - убежден лидер ЕЦ.