ЕЦ заявляет, что его кандидатов не регистрируют в Донецке

Буденовская районная избирательная комиссия Донецка отказала в регистрации кандидатам в депутаты от «Единого центра» по многомандатному и одномандатным мажоритарным избирательным округам на выборах депутатов Буденовского районного в Донецке совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского избирательного штаба «ЕЦ», из 27 человек из списка кандидатов в депутаты от «Единого центра» по многомандатному избирательному округу комиссия зарегистрировала 4 кандидата, из 25 «мажоритарщиков» - 4 кандидата. Причина отказа в регистрации - не должным образом оформленные документы.

По словам сотрудника Буденовского районного избирательного штаба «Единого центра» Егора ФИРСОВА, все пакеты документов кандидатов были оформлены должным образом и поданы в комиссию в полном объеме. В свою очередь избирательная комиссия не предоставляет выписку из своего решения о причинах отказа в регистрации кандидатам от «ЕЦ», которые можно было бы устранить согласно законодательству либо обжаловать, если они на самом деле присутствуют.

«Выписку из решения комиссии нам не предоставляют, называют только формулировку отказа - «не должным образом оформленные документы», а так ли это на самом деле, не известно. Законодательством предусмотрено, что кандидату предоставляется возможность исправить неточности в документах, если таковые имеются. Нас такой возможности лишают», - отметил Е.ФИРСОВ.