Янукович не исключает возвращения к мажоритарной системе выборов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возвращения Украины к пропорционально-мажоритарной или даже к мажоритарной системе выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Париже во время официального визита к Франции.

По его словам, Украина устала от постоянных выборов.

«Крайне вредно, что выборы в Украине проходят почти каждый год. Украина постоянно находится в возбужденном политическом состоянии. Политики экспериментируют над обществом. Хочу упорядочить все выборы», - сказал Президент.

Он считает целесообразным, чтобы выборы главы государства и парламента проходили почти одновременно. «Они должны проводиться в один год, в крайнем случае – разведенные во времени на полгода», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что пропорциональная система выборов отдалила политиков от общества. «Поэтому депутаты оторваны от жизни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, как минимум, государство должно вернуться к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе «50 на 50» или полностью к мажоритарной.

«Каждый депутат должен быть закреплен за отдельным округом и быть близким к людям», - убежден Президент Украины.

«Это дискуссионный вопрос, но нужно будет изменять систему выборов», - добавил он.