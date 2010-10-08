Украинцы видят, что демократии становится меньше (опрос)

Украинцы констатируют снижение уровня демократии в стране.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщили УНИАН в Центре.

Как отметил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, респондентам было предложено оценить имеющийся уровень демократии по пятибалльной шкале, где “1” означает, что в стране господствует диктатура, “5” - что в стране достигнута полная демократия. Средняя оценка составила 3,07 балла. Не смогли дать ответ на вопрос 9,0% опрошенных, проинформировал он.

А.БЫЧЕНКО добавил, что в мае 2010 года при ответах на аналогичный вопрос средняя оценка составляла 3,46 балла.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 5 октября 2010 года во всех регионах Украины. Опрошены 2007 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.