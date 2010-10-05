Заявление: завтра губернатор имитирует митинг в Одессе

Общественное движение «Комитет обороны Одессы" заявляет об использовании админресурса представителями Партии регионов Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ, председателем Одесской ОГА (он также является кандидатом в депутаты Одесского горсовета от ПР) и Алексеем КОСТУСЕВЫМ, председателем Антимонопольного комитета Украины и кандидатом в мэры Одессы от ПР при организации митинга против мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА.

Об этом говорится в обнародованном Комитетом сегодня «Обращении к одесситам», которым располагает УНИАН.

Как отмечено в обращении, митинг сторонников Партии регионов у стен Одесского горсовета запланирован на 11.00 6 октября.

«Используя слово «массовка» и собирая людей с помощью админдавления, эти два одиозных представителя Партии регионов (Э.МАТВИЙЧУК и А.КОСТУСЕВ - УНИАН) пытаются изо всех сил вернуть наш город во времена темного прошлого правления Руслана БОДЕЛАНА, когда ни один митинг, организованный властными структурами, не обходился без применения админресурса. По информации из надежных источников организаторы акции будут использовать 6 октября, в частности, студентов Одесской национальной юридической академии, подконтрольной одному из «регионалов», - заявляют активисты Комитета.

«Комитет Обороны Одессы» считает «позорной практикой» снятие студентов с занятий и вывод их на улицу с целью использования в политической игре. "Недопустима также практика выплаты денег участникам митинга Э.МАТВИЙЧУКОМ и А.КОСТУСЕВЫМ через подставных лиц», - отмечают авторы обращения.

Комитет также обращает внимание Центральной избирательной комиссии и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА как гаранта Конституции Украины на то, что «противозаконные действия организаторов этого митинга следует адекватно оценивать и на них необходимо отреагировать».

"Мы уверены, что в Одессе градус политической борьбы не был еще высоким, и нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация в городе радикально изменилась. В этой ситуации предостерегаем от эскалации конфликта и перевода его из плоскости личного противостояния в плоскость уличного противоборства. Нагнетание атмосферы предвыборной борьбы со стороны Э.МАТВИЙЧУКА и А.КОСТУСЕВА ни к чему хорошему привести не может и лишь свидетельствует о полной импотенции этих политиков как управленцев и госслужащих. Ведь вместо того, чтобы показать реальную альтернативу действующему городскому председателю, они сводят линию баррикад - пока виртуальных - и делят одесситов на «своих» и «чужих»", - говорится в обращении.

«Комитет обороны Одессы» также выразил надежду на то, что своевременно будут приняты меры в отношении лиц, которые дестабилизируют ситуацию в Одессе. «Только мирный и законный характер предвыборной борьбы может в результате дать честное волеизъявление горожан. Мы - за честные выборы, мы - против админресурса!», - уверены авторы обращения.