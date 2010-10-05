Лидеру крымских коммунистов прочат «Сталинградский котел»

С каждым избирательным циклом предвыборная риторика лидера крымских коммунистов Леонида Грача становится все менее убедительной и все более агрессивной. Так считает крымский политолог Александр Форманчук. Эксперт напомнил, что 2002-м году лидер крымских коммунистов обещал «крымское время Грача», а ныне обещает крымчанам «крымский Сталинград». Такую эволюцию, по мнению эксперта, легко объяснить стремительным падением уровня доверия не столько ко всем коммунистам, сколько к самому Леониду Ивановичу и набившему оскомину его ближайшему окружению.

Все социологические опросы показывают, что на предстоящих выборах в местные органы власти «команду Грача» готовы поддержать не более 8-ми процентов избирателей, и это несмотря на то, что избирательный список возглавил «сам вождь», подчеркнул Форманчук. В этой ситуации, отмечает эксперт, «Леонид Иванович решил прибегнуть к помощи логики абсурда. Не стесняясь, он объявил предстоящие выборы «крымским Сталинградом», а борьбу за голоса избирателей походом против «фашистских орд». Под «фашистскими ордами» он имеет, очевидно, в виду крымских регионалов, возглавляемых Василием Джарты».

Политолог попросил не забывать, что речь идет о представителе Партии регионов, с которой КПУ создала коалицию, и назвал заявления «вождя» крымских коммунистов «дешевеньким спектаклем в театре коммунистического абсурда. Спектаклем, на который нет аншлага и премьера которого 31-го октября окончится очередным провалом». Таким образом, делает вывод Форманчук, «крымский Сталинград» может обернуться печально знаменитым «Сталинградским котлом» для тех, кто не способен извлекать поучительные уроки истории. Доктору исторических наук Грачу было бы неплохо об этом вспомнить.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Крымский реском КПУ в связи с «подготовкой властями массовой фальсификации результатов местных выборов и захвата власти в крымской автономии» заявил о «создании антиджартинского фронта в Крыму, организации сопротивления действиям репрессивного аппарата, направленным на уничтожение свободолюбивого духа крымчан». "Коммунисты Крыма воспринимают выборы 31 октября 2010 года, как наш Крымский Сталинград, как битву с фашистскими ордами, которые уничтожали гордый и непобедимы город-герой Севастополь. Мы не идем и никогда не пойдем на соглашательство с нынешним режимом", - говорилось в обращении.