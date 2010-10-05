Тигипко в Москве рассказал, что Азаров намерен распродать за год

Правительство Украины намерено продолжить приватизацию «очень хорошими темпами».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сказал сегодня в Москве в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного "ВТБ Капитал".

«Мы имеем намерения продолжить приватизацию очень хорошими темпами. В том числе, скорее всего, уже в этом году будет приватизирован контрольный пакет «Укртелекома», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, также сейчас ведутся переговоры с консультантами для приватизации тепловой генерации, которую «мы не успеем приватизировать в этом году, но эта приватизация точно будет проходить».

Также С.ТИГИПКО сообщил, что будет завершена приватизация государственных пакетов в энергетической дистрибуции – в облэнерго.

«Эта приватизация будет проходить в этом и следующем году», - сказал он.

«Мы четко понимаем, что нам нужны инвесторы, которые сейчас смогут прийти на наш рынок, и мы хотели бы для них очень хорошие условия», - добавил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что уже на 76% сокращены в Украине лицензированные виды деятельности. «Сейчас еще мы примем одно решение и эти виды деятельности будут сокращены на 92%», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что все лицензии в Украине стали бессрочными.

Также он сообщил, что в Украине сократили в два раза контролирующие организации.

«Сейчас идет консолидация этих контролирующих организаций – это не самый легкий процесс, но мы его доведем до конца. Я считаю, эти действия хорошо скажутся на бизнес среде. При этом мы не потеряем управляемость в стране», - сказал вице-премьер.

По его словам, в строительстве будут внедрены через 2-3 месяца революционные подходы, которые позволят начать стройку через 60 дней.

С.ТИГИПКО отметил, что правительство планирует еще ряд мер для улучшения инвестиционной привлекательности Украины.

«Мы понимаем, что Украина очень много задолжала инвесторам – мы плохие условия создавали для инвесторов, и сейчас мы полны решимости изменить эту ситуацию», - подчеркнул вице-премьер-министр Украины.